Femme suspendue à une grue à Toronto (vidéo)

TORONTO - Une opération de sauvetage a été déclenchée mercredi matin, au centre-ville de Toronto, afin de porter secours à une femme qui est suspendue près du sommet d'une grue, à une douzaine d'étages du sol.

Selon les pompiers de la ville, la femme a escaladé la grue pendant la nuit; l'alerte a été sonnée vers 3h30. La raison de son geste n'est pas encore connue.

Vers 7h00, elle demeurait suspendue à une petite structure fixée à une poulie attachée au sommet de la grue.

Les rues environnantes du centre-ville ont été interdites à la circulation. La police de Toronto dit avoir pu établir une communication avec la dame.

Both emergency responders are now positioned above the woman. pic.twitter.com/HokQOFIF3b