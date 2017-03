Exclusivité : «La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie»

(98,5 FM) - Un mois après sa sortie de thérapie, l'ancien joueur des Alouettes de Montréal, Étienne Boulay, explique pourquoi il avait réellement besoin de cette pause médiatique.

En janvier dernier, Étienne Boulay en a surpris plus d’un en annonçant qu’il devait se retirer de la vie publique pendant quelques semaines afin de rentrer en thérapie.

Porte-parole de Bell Cause pour la cause, une campagne de sensibilisation pour les problèmes de santé mentale, Étienne Boulay était lui-même aux prises avec ses démons.

Pour la première fois depuis sa sortie de thérapie à la fin du mois de février, Boulay a accepté de se confier en entrevue avec Paul Arcand, lundi matin.

«Ça va vraiment bien. J’ai pris du temps pour prendre soin de moi, pour réévaluer mes priorités. Ça m’a fait un bien extraordinaire», a-t-il dit d’entrée de jeu.

Une année 2016 bien remplie

L’ancien athlète professionnel devenu animateur télé a expliqué pourquoi il avait eu besoin de retourner en thérapie, lui qui en avait eu besoin après sa carrière dans le football de la Ligue canadienne de football.

Après une année 2016 exceptionnelle tant sur le plan familial qu’au niveau de ses projets professionnels, Boulay qui se décrit comme un «être excessif qui aime travailler» s’est perdu de vue et a joué avec le feu.

«Justement, dans ce processus, je n’étais concentré que sur mon travail et ma famille et je me suis oublié là-dedans. Et ce qui devait arriver arriva, l’élastique, c’est étiré. J’ai une longue période d’abstinence à l'alcool et je me suis ouvert la porte en me disant que je suis peut-être capable de prendre un verre de temps à autre. Visiblement, c’était une très mauvaise idée. Maintenant, c'est fini pour moi l'alcool.»

Ce sont ses proches, sa conjointe et son agent qui l’ont convaincu finalement d’aller chercher de l’aide.

«C’est probablement la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Aujourd’hui, je me sens bien, je me sens d’attaque.»

Un grand deuil

Jumelé à un thérapeute qui l’a en quelque sorte «coaché», Étienne Boulay a repris sa vie en mains en faisant certains deuils.

«J’ai demandé à cette personne de m’aider. J’ai décidé d’appliquer ce que je connais, c’est-à-dire être coachable sur un terrain de foot et maintenant dans ma vie personnelle. Honnêtement, je pensais avoir fait mon deuil du football. Je l'avais fait à peu près à moitié. Juste cette pause d’arrêter d’être à la course à 100 milles à l’heure dans tout, pour prendre du temps, faire un peu d’introspection, ce n’est jamais négatif.»

D'ailleurs, même si au départ il a eu peur d'avouer publiquement qu'il avait besoin d'aide, il dit que la vague d'amour qui a suivi son annonce l'a grandement ému.