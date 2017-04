Enfant de 20 mois trouvé mort: un couple d'Edmonton arrêté

EDMONTON - Un homme et une femme ont été arrêtés relativement à la mort d'un garçon de 20 mois, trouvé sans vie, vendredi soir, près d'une église d'Edmonton, en Alberta.

La police locale a indiqué que des accusations seront portées contre les deux personnes, alors que les enquêteurs tentent de déterminer le lien précis qui existait entre la jeune victime et les deux suspects. Autant l'enfant que les deux individus n'ont pas été identifiés publiquement.



Toutefois, dimanche soir, aucune accusation n'avait encore été portée contre le couple. Dans un communiqué publié en début de soirée, la police a dit que les enquêteurs continuaient d'interroger l'homme âgé de 26 ans et la femme âgée de 25 ans.



Auparavant, des vidéos de surveillance avaient été rendues publiques, où l'on apercevait un homme et une femme avec une poussette d'enfant, entrant dans un magasin. La police demandait l'aide du public pour les retracer.



Selon la police, le corps du garçonnet aurait été abandonné près de l'église mardi dernier, mais il n'a été découvert que vendredi par un passant.



Une autopsie devrait être pratiquée pour déterminer la cause du décès, lundi.