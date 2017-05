En images: au tour de Montréal d'être touchée par les inondations

MONTRÉAL - Les autorités de la Ville de Montréal, dont la sécurité civile, surveillent de près les inondations, car une nouvelle hausse des niveaux d'eau a été observée dans l'ouest de l'île.

La rivière des Prairies est sortie de son lit, mercredi matin, inondant plusieurs rues et résidences de Pierrefonds et de L'Île-Bizard dans le nord-ouest de Montréal.



En mi-journée mercredi, une trentaine de résidences étaient évacuées à Pierrefonds-Roxboro et L'Île-Bizard, selon Martin Guilbault, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM).



Les pompiers ont été avertis que le niveau de l'eau montait dans le secteur, vers 20h30, mardi soir.



Il semble que l'eau se soit infiltrée très rapidement et que les résidants sinistrés aient eu très peu de temps pour réagir.



Des pompiers du SSIM sont allés à la rescousse des résidants touchés par la crue des eaux.



Depuis, une soixantaine de pompiers ainsi qu'une équipe nautique sont à l'oeuvre pour assurer la sécurité des résidants, a spécifié M. Guilbault.



Le porte-parole a tenu à mettre en garde les citoyens qui tentent de maintenir leur résidence au sec.



«L'utilisation des génératrices ne peut se faire à l'intérieur des maisons en raison du monoxyde de carbone. Les génératrices doivent être à l'extérieur», a dit M. Guilbault.



Les résidants qui ont besoin de sacs de sable peuvent en obtenir en composant le 311.



Ailleurs à Montréal, l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville est fortement à risque d'être inondé. Le niveau de l'eau a aussi augmenté dans ce secteur, notamment sur la rue du Ruisseau, et le pont Oakridge est fermé à la circulation.

Des craintes à plusieurs endroits...



À Rigaud, en Montérégie, des centaines de maisons sont menacées par les inondations.



Le maire de la ville, Hans Gruenwald, affirme qu'environ 400 résidences pourraient être touchées par la montée des eaux.



Selon M. Gruenwald, le niveau de l'eau a augmenté de huit centimètres depuis les deux dernières semaines et pourrait encore monter de cinq à sept centimètres de plus, mercredi.



Dans cette municipalité, 31 familles ont été évacuées.



Les inondations affectent aussi les citoyens de Gatineau, en Outaouais.



La Ville de Gatineau a indiqué sur Twitter avoir pris en charge 68 citoyens dans ses centres et que 135 personnes ont été évacuées de manière préventive.



La Mauricie est également menacée par la montée des eaux de la rivière Saint-Maurice.



Selon les prévisions, les niveaux continueront de monter jusqu'à jeudi. De plus, Environnement Canada prévoit de fortes précipitations vendredi et samedi dans plusieurs régions du Québec.