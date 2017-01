Donald Trump sonne le retrait américain du PTP

WASHINGTON - Donald Trump a signé lundi une note présidentielle qui sonne le retrait américain du Partenariat transpacifique, comme il l'avait promis en campagne électorale.

Le nouveau président, assermenté vendredi, déclenche ainsi le mécanisme de retrait de cet accord de libre-échange qui couvre 12 pays de la zone Pacifique, dont le Canada. M. Trump a réitéré lundi que ce retrait constituera «une grande chose pour les travailleurs américains».



On ignore encore si le président Trump voudra par la suite conclure des ententes bilatérales avec les onze autres pays signataires de l'entente. Ces 12 pays représentent environ 13,5 pour cent de l'économie planétaire, selon la Banque mondiale.



M. Trump a souvent plaidé que le déclin de l'emploi dans le secteur manufacturier américain est attribuable aux ententes commerciales internationales, comme l'Accord de libre-échange nord-américain, et à l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce.



La signature de la note présidentielle, lundi, revêt cependant un caractère symbolique puisque le Sénat américain n'avait pas encore ratifié l'entente de principe conclue à l'automne 2015 et signée en février 2016. L'entente devait par la suite être ratifiée par les gouvernements des 12 pays signataires d'ici 2018.



Plusieurs observateurs croient que l'entente ne risque pas d'être ratifiée par le Sénat américain compte tenu du peu de popularité que connaissent de tels accords commerciaux dans l'opinion publique américaine actuellement, et des éventuelles pertes d'emplois qui pourraient survenir dans certains secteurs de l'économie aux États-Unis.