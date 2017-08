Donald Trump se déchaine sur Twitter

(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump connait une semaine difficile alors que plusieurs représentants des gens d'affaires le discréditent publiquement depuis sa position sur les évènements racistes violents survenus en Virginie.

Le président a fait volte-face dans ses commentaires aux médias, blâmant autant publiquement des représentants de groupes anti-racistes pour la mort d'une femme lors d'une manifestation le week-end dernier.

Trump attaquait, tôt ce matin, deux sénateurs républicains qui se dissocient de ses propos.

Il a publié plusieurs messages en rafale ce matin sur Twitter, parlant encore de fausses nouvelles («fake news»).

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

The public is learning (even more so) how dishonest the Fake News is. They totally misrepresent what I say about hate, bigotry etc. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Great to see that Dr. Kelli Ward is running against Flake Jeff Flake, who is WEAK on borders, crime and a non-factor in Senate. He's toxic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Parlant de la communauté d'affaires, hier, c'est la firme américaine Amazon qui a été la cible du président sur Twitter, ce qui a eu des répercussions sur l'entreprise qui a perdu 1,2 % de sa valeur en bourse, soit 5,7 milliards de dollars.

Il a fallu attendre quelques heures pour que le géant américain retrouve sa valeur initiale.