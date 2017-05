Donald Trump a demandé au FBI d'abandonner une enquête

(98,5 FM) - Le président américain Donald Trump a demandé au directeur du FBI James Comey de cesser son enquête touchant son ex-conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, rapporte le New York Times.

Le président aurait fait cette demande dans le bureau ovale auprès de Comey au mois de février. Donald Trump a mis à la porte le directeur du FBI ces derniers jours.

C’est une note rédigée par Comey à la sortie de cette rencontre qui fait état de cette conservation. Le président aurait dit : «J’espère que tu peux laisser tomber ça ».

Selon le quotidien new-yorkais, ce nouvel élément est une preuve supplémentaire que le président a tenté d’interférer dans une enquête du FBI.

La Maison-Blanche nie

La Maison-Blanche a immédiatement réfuté la nouvelle du New York Times.

Michael Flynn a démissionné un jour avant la rencontre du 14 février, alors qu'il venait d'être révélé qu'il avait menti sur la nature de ses contacts avec l'ambassadeur russe.



Le président a répété qu'il croyait que l'ancien général était un homme décent ayant servi et protégé son pays, a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. Mais il n'a jamais demandé à M. Comey ou à quiconque de mettre fin à une enquête sur lui, ajoute-t-elle.



Il y a exactement une semaine, Donald Trump a congédié Comey, évoquant sa mauvaise gestion de l'enquête sur les courriels de son ancienne rivale dans la course présidentielle, Hillary Clinton.



Selon le New York Times, James Comey a écrit dans sa note que Donald Trump lui avait dit que Michael Flynn n'avait rien fait de mal. James Comey n'aurait rien répondu au président sur l'idée de mettre fin à son enquête et aurait simplement dit: « Je suis d'accord que c'est un homme bon. »

(Source: New York Times et Associated Press)