Disparition de 2 demi-frères : «C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui les cache»

(98,5 FM) - C'est une mère éplorée qui a accordé une entrevue à Benoit Dutrizac jeudi midi. Selon elle, les deux adolescents sont probablement cachés par des personnes croyant bien faire.

Depuis 14 jours, Marie Thérèse Leblanc vit le pire cauchemar d’un parent. Son fils, Jean Michael Israël, âgé de 15 ans, a pris la fuite avec son demi-frère Jean Gabriel, 13 ans, à la sortie des classes le jeudi 23 mars dernier.

«C’est difficile à vivre, surtout qu’on n’a pas de nouvelle. Il (son fils Jean Michael) n’a jamais tenté de me joindre. Je lui avais laissé un message perso à travers Messenger de Facebook. C’était le jeudi même de sa fugue. J’ai vu que la dernière fois qu’il a été branché, c’était à minuit. Je pense que c’est l’une des dernières fois qu’il s’est branché sur Facebook», a-t-elle confié à Benoit Dutrizac.

Sans nouvelle de son fils, elle survit grâce au soutien des policiers et des médias qui continuent de parler de cette disparition.

«Les policiers n’ont pas de piste, donc ils n’ont pas de nouvelle à me dire. Mais en général, ils me tiennent au courant. C’est très rassurant parce qu’il y a beaucoup de médias qui s’impliquent. Les médias ne laissent pas ça dans l’oubli. Les policiers s’investissent et cherchent des pistes, mais c’est très difficile pour eux.»

Des adolescents sans histoire

Madame Leblanc indique le père de Jean Gabriel, le cadet, avait eu la garde il y a environ trois ou quatre ans. Pour sa part, elle est séparée du père de Jean Michael depuis 2011.

La mère assure que les deux demi-frères ne faisaient pas partie de gang de rue.

«Ils étaient très unis, il (l’aîné) était très protecteur avec son petit frère. Ils n’avaient pas de comportements délinquants. Les deux étaient des bons p’tits gars.»

Étant donné leur âge, Madame Leblanc est très inquiète pour leur sécurité.

«Ils n’ont pas d’argent et ils sont très jeunes. De se retrouver dans la rue sans moyen. Ils ne savent pas comment ça marche la rue. C’est sûr qu’il y quelqu’un quelque part qui les cache. Et que cette personne pense qu’elle fait bien. Elle se dit peut-être qu’avec les problèmes familiaux qu’ils ont, c’est la solution. Mais ce n’est pas la solution. Les personnes qui les cachent ne savent pas toute l’histoire.»

Si son fils pouvait l’entendre, elle aimerait qu’il sache ceci :

«Que ce n’est pas une vie, que ce n’est pas une game, que c’est la réalité. Que je le sais qu’il est malheureux même s’il pense que c’est comme ça qu’il veut vivre sa vie. Il n’est pas bien, ce n’est pas une vie faire ça. Ce n’est pas non plus être responsable. Et à quelque part, tout peut finir par s’arranger si on y met notre vouloir, si on s’en parle et qu’on va chercher des moyens.»