(Cogeco Nouvelles) - Un homme de 29 ans a été retrouvé sans vie au Centre de détention de Saint-Jérôme.

Si on ne connait pas encore la cause du décès, on n'écarte pas qu'il puisse s'agir d'une surdose de stupéfiants.

L'enquête a été confiée à l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Un coroner fera également enquête tout comme les services correctionnels.