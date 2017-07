Desjardins au stade olympique: «Le budget est respecté»

(98,5 FM) - Selon un article du Journal de Montréal, les travaux d'aménagement pour accueillir les employés de Desjardins dans la tour du stade olympique auraient déjà coûté 2,5M$ de plus que prévu.

En mars 2016, Desjardins a choisi de localiser ses employés de sa division AccèsD dans la tour du stade olympique en signant un bail de 15 ans avec la Régie des installations olympiques (RIO).

Ce projet implique l'aménagement de 1400 emplacements de travail sur sept des 12 étages la tour du stade. Tout est à faire dans cette tour unique au monde de 45 degrés et de 165 mètres de hauteur inoccupée depuis 30 ans, car il n’y avait pas de plomberie, d’électricité, de wifi, de câbles réseaux, etc.

Selon Cédrick Essiminy, porte-parole de la RIO, ces surplus budgétaires ne modifient toutefois pas le budget initial des travaux d’aménagement qui demeure inchangé à 143,5M$ puisqu’il y a eu également des travaux revus à la baisse.

«Ça s’équivaut parce que le budget initial n’a pas bougé. Aujourd’hui, je peux le confirmer, on est encore dans les budgets et dans les temps. On a agi en tant que gestionnaire responsable, on s’est donné une marge de manœuvre parce qu’on savait que la Tour est un endroit complexe qui n’avait pas été rénovée depuis 30 ans. Le budget est respecté», a-t-il assuré en entrevue avec Mathieu Beaumont.