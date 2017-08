Des enregistrements témoignent de la confusion à l'aéroport d'Ottawa

(98,5 FM) - La confusion régnait au sein du personnel de l'aéroport internationnal d'Ottawa, lundi soir, lorsque plusieurs appareils furent cloués au sol. Des enregistrements sonores illustrent de manière éloquente le désordre.

Une quinzaine d'avions (et non une trentaine) en provenace de de Montréal et Toronto avaient été redirigés vers Ottawa en raison de forts orages.

Des passagers d’un avion d’Air Transat ont été coincés dans l'appareil pendant environ six heures, lundi, sur la piste de l’aéroport. Pendant un moment, l’avion n'était même plus climatisé.

Le Airbus A330 en provenance de Bruxelles ayant à son bord 336 passagers, devait à priori se poser à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal, en milieu d’après-midi. Or, les passagers ont été informés que ce n’était pas possible à cause des orages qui s’abattaient dans la région. Le commandant a donc dirigé l’appareil vers l’aéroport d’Ottawa.

Par la suite, le personnel de l’aéroport d’Ottawa n’aurait pas été en mesure de fournir des passerelles ou escaliers qui auraient permis aux passagers de quitter les appareils pris au sol.

D’autre part, les passagers du vol d'Aair Transat n’ont pu être ravitaillés en eau potable, celle-ci étant épuisée à l’arrivée de l’avion.

Air Transat blâme également l’aéroport d’Ottawa pour sa lenteur que son personnel à propos du ravitaillement de son appareil en carburant.

Le 98,5 FM a obtenu des enregistrements de conversations de la tour de contrôle pour coordonner les départs d'Ottawa.

»»» Pour entendre ces enregistrements, veuillez cliquer sur l’extrait sonore ci-haut.