Des ennuis à prévoir pour les automobilistes

MONTRÉAL - Les précipitations abondantes provoquent évidemment leur lot d'ennuis sur le réseau routier de la province.

Dans la région de l'Outaouais, une courte section de l'autoroute 50 se trouvant à Gatineau a dû être fermée la nuit dernière.



Ce problème ne devrait pas perdurer tellement longtemps d'après le porte-parole du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, Guillaume Paradis.



« Des travaux d'urgence seront entrepris très bientôt afin de rehausser la chaussée et de permettre une réouverture de deux des trois voies de circulation d'ici demain [lundi] matin », a-t-il soutenu dimanche en début d'après-midi.



Par ailleurs, M. Paradis a dit que « différents points chauds » sont actuellement surveillés de près, dont l'autoroute 40 dans les régions de Lanaudière et de la Mauricie.



Il a indiqué que « la situation y est impressionnante parce que l'eau s'approche de la chaussée de part et d'autre ».



Malgré cette scène qui sort de l'ordinaire, le personnel du ministère « reste positif » et il a bon espoir d'être « en mesure de maintenir la circulation » sur cette artère majeure.



Guillaume Paradis a également fait allusion à la route 299 qui permet de traverser la péninsule gaspésienne.



« Avec la pluie des dernières heures, le ministère a dû la fermer complètement dans les deux sens sur une distance d'environ 70 kilomètres », a-t-il spécifié.