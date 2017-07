Des doutes subsistent sur la mort du chef de l'État islamique, Abou Bakr Al Baghdadi

On en parle en ondes : Les Américains ne croient pas à la mort d'Abou Bakr Al Baghdadi (6:42) Publié le vendredi 14 juillet 2017 dans Le Québec maintenant Avec Normand Lester

(98,5 FM) - Abou Bakr Al Baghdadi , chef de l'État islamique a-t-il vraiment été tué lors d'une frappe aérienne en Syrie par l'aviation russe au mois de juin?

Le chroniqueur d’affaires internationales Norman Lester a fait part à Paul Houde l’émission Le Québec maintenant vendredi après-midi que plusieurs sources, dont les services secrets américains, n’ont toujours pas confirmé la mort de celui qui avait proclamé le rétablissement du califat de l’État islamique en Irak et au Levant le 29 juillet 2014.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, organisme qui a de nombreux observateurs et plusieurs sources dans l’ensemble du Moyen-Orient avait confirmé la mort du terroriste le plus recherché sur la planète.

«Pour l’instant, même le Pentagone n’a pas de preuves, précise Lester. Mais sur le terrain, il y a de plus en plus d’informations qui se recoupent et qui semblent indiquer que Al Baghdadi est bien décédé.»

Lester indique que sur leurs systèmes de communications des membres de l’EI affirment que leur chef a été tué.

«Il y a un cadre de l’EI qui s’est proclamé calife à la suite de la mort d’Al Baghdadi, raconte Normand Lester. Mais dans d’autres secteurs, encore occupés par l’EI, des gens le considèrent comme un imposteur.»

Outre le Pentagone, d’autres organisations internationales comme le site Intelligence Group qui surveille sur l’ensemble d’Internet tout ce qui s’écrit et se dit sur des sites prodjihadistes n’ont pas encore fait de commentaires.

«Pour l’instant, il faut prendre ça avec un grain de sel et se dire que ce sont peut-être les services de renseignements des États-Unis, de la Syrie ou de l’Irak qui suscitent la zizanie au sein de l’EI en coulant des informations comme celles-là, suggère-t-il.»

Le Secrétaire d’État à la Défense des États-Unis James Mattis a encore refusé de confirmer vendredi le décès de l’ennemi numéro des Américains sur la scène internationale.

Lester s’étonne que suite à la frappe russe qui aurait éliminé Abou Bakr Al Baghdadi, aucune source fiable n’est allée vérifier sur place ce qui s’y était passé.

D’autre part les Américains ont confirmé, vendredi, que le chef de l’État islamique pour l’Afghanistan, Abou Sayed, a été tué lors d’une frappe aérienne le 11 juillet.