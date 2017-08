Des détenus victimes d'un colis suspect

Une quinzaine de prévenus du Centre de détention Ottawa-Carleton ont été pris en charge mardi par des pompiers et ambulanciers, après que ceux-ci eurent potentiellement ingéré une matière dangereuse. C'est un colis suspect qui serait à l'origine de l'appel. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, un homme semblait inconscient dans la cour.



Selon le service des incendies, un détenu avait de la mousse dans la bouche et 15 autres étaient potentiellement contaminés.



Les ambulanciers ont transporté un homme à l'hôpital, dans un état stable.



Les policiers n'ont pas voulu donner plus de détails sur cet incident pour le moment.