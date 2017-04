Des charançons dans les wagons de l'AMT ?

(98,5 FM) - L'Agence métropolitaine de transport (AMT), qui a retiré certains de ses wagons de la circulation à la suite de la découverte d'insectes dans un train qui relie Montréal et Saint-Jérôme, a indiqué dimanche matin qu'il ne s'agissait finalement pas de punaises de lit, mais bien de charançons sur menthe.

Le charançon est un insecte ravageur de couleur foncée (tacheté, noir brun ou rougeâtre) à dos plat de quelques milimètres. Il fait partie de l'ordre des coléoptères. Le charançon adore notamment le bois, les feuilles, les plantes cultivées ou encore les céréales. Il existe quelques dizaines de milliers d'espèces de charançons sur la planète.

Pour l'humain, il serait beaucoup moins nuisible que la punaise de lit, insecte que l'on redoutait avoir trouvé dans les voitures du train de l'AMT, ces derniers jours.

La porte-parole de l'AMT, Caroline Julie Fortin, a affirmé dimanche matin que les analyses en laboratoires ont permises d'identifier qu'il ne s'agissait pas de punaises de lit, mais plutôt de charançons.

Après avoir été traitées grâce à un insecticide, hier, les 20 wagons infectés seront remis en service sur la ligne Montréal--Saint-Jérôme, qui reviendra à la normale dès lundi.

Des charançons, vraiment ?

Également en entrevue ce matin, Harold Leavey, spécialiste en gestion sanitaire et président des Entreprises d'extermination Maheu, avait du mal a expliquer comment des chanrançons auraient pu proliférer dans des wagons de train de l'AMT, alors qu'ils prévilégient les végétaux.

À vrai dire, il doute de l'information diffusée par l'ATM.

«Je n'ai aucune explication. Pour que le charançon sur menthe puisse survivre, surtout se développer, il a besoin de feuille, dont il peut se nourrir. Comment il aurait pu se reproduire à ce point et se retrouver dans une vingtaine de wagons? J'ai absolument aucune réponse logique.»

«Avec les insectes, il peut arriver toute sorte de chose, a-t-il ajouté. Mais [dans ce cas-ci], je ne peux pas concevoir. Peut-être qu'on [l'AMT] se trompe d'insecte...»

Il existe des dizaines de milliers d'espèces de charançons sur Terre. Normalement, le charançon mesure entre 2 et 4 milimètres. Photo: Wikipedia

Apparence de punaises

Hier, Mme Fortin avait indiqué sur les ondes du 98,5 FM que l'AMT soupçonnait la présence de punaises dans certains de ses wagons, dès jeudi.

«Ces voitures (on avait à ce moment identifié quatre voitures) ont été retirées du circuit pour être inspectées. Il y a eu constat de la présence d’insectes qui s’apparentent à la punaise de lit. Elles ont été passées au produit d’extermination», avait-elle dit.

«Toutes les autres voitures de nos lignes sont présentement inspectées. On devrait avoir terminé le travail en fin de journée, samedi», avait précisé Caroline Julie Fortin.

«Il y a une certaine prolifération de ces insectes en Amérique du Nord, avait-elle renchéri plus loin durant son intervention. C’est un enjeu qui ne touche pas seulement les sociétés de transport. Même quand on va en voyage, on nous donne des recommandations à propos de l’importance d’inspecter ses sacs et autres [effets personnels].»

