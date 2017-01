Des billets d'avion à moins de 100$ ?

(98,5 FM) - L'industrie du voyage est extrêmement compétitive et les compagnies aériennes doivent faire face à une concurrence féroce face au développement de l'offre du «low cost», : ces compagnies qui offrent des billets d'avion pour des prix modestes.

À titre d’exemple la compagnie islandaise WOW air lancera une gamme de destinations à partir de la côte ouest américaine vers l’Europe à 69$ américains.

Selon Michael O’Leary, président de Ryanair, autre compagnie aérienne à prix modiques, les tarifs des billets d’avion disparaîtront; les compagnies feront leur profit à partir de tout ce qui est périphérique comme les réservations de chambres d’hôtel, les forfaits vacances, les réservations d’automobiles, etc.

Offrir des billets d’avion à prix modiques sera l’incitatif pour le client à acheter des forfaits complets avec les compagnies aériennes.

Matthieu Beaumont s’est entretenu sur le sujet, dimanche matin à Week-end extra, avec Louis Chartier, président de Voyages Chartier et ex-président de la défunte Association des agents de voyage.

Louis Chartier est plutôt sceptique quant à la possibilité de voir disparaître les tarifs pour les vols.

«C’est vrai qu’en diversifiant l’offre il y a moyen d’aller chercher des sommes d’argent à gauche et à droite, a-t-il convenu. Mais il faut réaliser que la compétition dans le domaine hôtelier et dans la location de voitures est très forte. Il n’est pas dit que les compagnies aériennes pourront offrir des meilleurs tarifs.»

Le voyagiste fait remarquer qu’avec une compagnie comme WOW air, il est fréquent que la connexion à Reykjavik ne soit pas le même jour ce qui oblige le voyageur à une nuitée d’hôtel dans son transit.

«Peut-être que le billet d’avion semble peu cher au départ, mais quand vous avez fini de payer vos transferts, votre nuit d’hôtel, vos repas dans un pays qui coûte très cher, pas sûr qu’il y ait une réelle économie, a fait remarquer Louis Chartier.»

Lorsqu’on fait l’addition des coûts supplémentaires sur des compagnies qui annoncent des bas prix, on réalise rapidement que l’économie n’est pas nécessairement au rendez-vous.

«J’ai fait l’exercice sur le site de WOW air, a raconté Louis Chartier. Ça commence à des tarifs à 249$ mais on se rend compte que c’est seulement pour l’aller, après il faut additionner le retour, 249$, 349$, 449$ selon la date. Si on veut un bagage de cabine un peu plus gros, on additionne 128$. Si on veut un bagage dans la soute : 180$ aller-retour.»

Après avoir fait l’addition de tous les frais, incluant les taxes, le billet revenait autour de 1,300$.

Si Louis Chartier reconnaît qu’une compagnie comme Ryanair qui dessert des villes rapprochées en Europe avec une forte densité de population, a un modèle d’affaires qui fonctionne, il ne croit pas que ça s’appliquerait au Canada, que ce serait viable sur des longues distances.

«On peut jouer avec les prix, mais à un moment donné il faut dégager des marges bénéficiaires sinon la survie à long terme est menacée, affirme-t-il.»

Charier a rappelé les Wardair, Nationar, Royal, Nordair et autres, toutes des compagnies qui faisaient affaires au Québec et qui ne sont plus là parce qu’elles se sont embarquées dans des pratiques commerciales de bas prix.