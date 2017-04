Des avions canadiens interceptent deux bombardiers russes

OTTAWA - La défense aérienne de l'Amérique du Nord a intercepté deux bombardiers russes qui survolaient les côtes du nord du Canada - le premier événement du genre en plus de deux ans, alors que les relations entre Moscou et l'Occident continuent de s'envenimer.

Les avions de chasse CF-18 ont dû décoller immédiatement en compagnie de F-22 américains vers 19 h, jeudi, après qu'un radar eut remarqué la présence de deux bombardiers TU-95 Bearqui s'approchaient, à partir de l'ouest, de l'Alaska et de l'espace aérien canadien.



Ces chasseurs de longue portée, qui peuvent transporter des armes nucléaires, ont aussi été remarqués par des F-22 américains situés à l'extérieur de l'Alaska, a affirmé la porte-parole du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), Jennifer Stadnyk.



Cette dernière a par ailleurs indiqué que les bombardiers russes n'avaient jamais violé l'espace aérien américain ou canadien, ajoutant que ceux qui les dirigeaient ont agi « professionnellement et sécuritairement » avant de retourner dans leur base aérienne d'origine.



Il faut remonter à décembre 2014 pour trouver le dernier incident du genre.



C'est la quatrième fois cette semaine que des avions russes sont observés près de l'espace aérien nord-américain, selon Mme Stadnyk.



Le NORAD avait par ailleurs déployé des F-22 lundi pour traquer des bombardiers qui volaient près de l'Alaska.



Mardi, deux TU-95 avaient été localisés près de l'espace aérien de l'Alaska et mercredi, deux avions de patrouille maritime IL-38 ont été aperçus. Dans tous les cas, le NORAD avait décidé de ne pas s'interposer contre les chasseurs.



«Nous n'avons pas vu un tel niveau d'activité depuis juillet 2015», a dit Mme Stadnyk, précisant toutefois qu'une telle situation n'est pas sans précédent.



De tels bombardiers russes étaient aperçus couramment dans l'extrême nord entre 2012 et 2014, a ajouté la porte-parole.



L'intensification des activités militaires russes survient alors que les tensions sont vives entre Moscou et l'Occident, notamment sur l'appui du gouvernement russe au régime de Bachar el-Assad en Syrie.