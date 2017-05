Dépenses de 1,2 million $ pour deux séjours de Donald Trump à Mar-a-Lago

WASHINGTON - Deux récents séjours du président Donald Trump à Mar-a-Lago, son club privé en Floride, ont coûté plus de 1,2 million $ aux contribuables, selon des documents publiés par un groupe conservateur.

Ces documents de Judicial Watch sont les premiers à tenter d'établir le coût des séjours fréquents de M. Trump à Palm Beach. Cette somme ne reflète que les dépenses liées à l'avion présidentiel, Air Force One. Les mesures de sécurité ou les véhicules de soutien du Pentagone - lesquels doivent être transportés par air - ne sont pas inclus dans ce total.



Un premier voyage de M. Trump au début du mois de février a coûté environ 670 000 $, tandis que le deuxième a coûté 612 000 $, selon les forces aériennes des États-Unis, dont dépend Air Force One.



Depuis son arrivée au pouvoir, en janvier, le président s'est rendu sept fois à Mar-a-Lago.



Judicial Watch a obtenu ces documents par l'entremise de la Loi sur la liberté d'information. Ce groupe étudie depuis plusieurs années le coût des déplacements présidentiels. Selon lui, ces voyages placent un fardeau trop lourd sur les épaules des contribuables.



Le président de Judicial Watch, Tom Fitton, a déjà déclaré à l'Associated Press que l'administration Trump devait faire preuve de transparence à ce sujet. Le président devrait expliquer au peuple américain les raisons pour lesquelles il est important qu'il se rende à sa résidence floridienne, a-t-il dit.



M. Trump a accueilli des dirigeants étrangers et a tenu des réunions avec des membres de son gouvernement et ses principaux conseillers à Mar-a-Lago.



Les dépenses du Pentagone liées aux séjours de M. Trump dépassent considérablement celles liées aux déplacements des précédents présidents.



En mars, le Government Accountability Office avait accepté, à la demande de trois élus démocrates, de se pencher sur le coût des voyages du président à Mar-a-Lago.