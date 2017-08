La conseillère du quartier Hull-Wright, Denise Laferrière, pourrait être supendue jusqu'à deux jours à la suite de sa participation en 2015 dans une vidéo promotionnelle du projet Place des peuples de l'entreprise Brigil.



Lors de la poursuite de l'audience vendredi matin, le procureur de la Commission municipale du Québec, Me Nicolas Dallaire, a fait cette recommandantion. De son côté, l'avocat de la défense, Me Marc Tremblay, juge « inutile et superflu » de la réprimander davantage.



La décision devrait être annoncée au cours de la prochaine semaine.