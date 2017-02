(98,5 FM) - Alors que Denis Villeneuve tourne Blade Runner et qu'il se retrouve au firmament des réalisateurs avec huit nominations aux Oscars pour son film «Arrival», voilà qu'il est choisi pour diriger un autre classique de science-fiction: «Dune».

Villeneuve s'attaquera à l'adaptation de l'oeuvre de Frank Herbert. Aucune date de production n'a encore été associée au projet.

Denis Villeneuve termine actuellement «Blade Runner 2049», dont la sortie est prévue le 6 octobre 2017.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.