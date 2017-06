Délais judiciaires: la Cour suprême confirme l'arrêt Jordan

(Cogeco Nouvelles) - Dans une décision cette fois unanime, les juges du plus haut tribunal au pays ont envoyé vendredi un message clair: l'arrêt Jordan est là pour rester, et il doit être appliqué.

L'arrêt Cody vient renforcer celui tombé en juillet dernier avec Jordan. La décision signée «La Cour», un geste que les magistrats posent pour envoyer un signal d'unité, exhorte les acteurs du système judiciaire et les gouvernements à se faire à l'idée, et à se relever les manches.

«C'est ce cadre qui régit dorénavant l'analyse requise pour l'application de l'al. 11b) (de la Charte canadienne des droits et libertés) et, à l'instar des prescriptions de tout autre précédent de la Cour, il doit être suivi et il ne saurait être infirmé ou écarté à la légère», y tranche-t-on.

Ça brime le droit constitutionnel d'être jugé dans un délai raisonnable

Car les retards attribuables au fonctionnement de la machine judiciaire briment le droit constitutionnel de toute personne à être jugée dans un délai raisonnable. Ainsi, les plafonds établis dans l'arrêt Jordan doivent être appliqués, tranchent les sept juges.

«Correctement appliqué, ce cadre accorde déjà suffisamment de souplesse, en plus de prévoir la période de transition requise pour que le système de justice criminelle puisse s'adapter», est-il écrit dans l'arrêt relativement succinct de vendredi.

C'est la réponse qu'offrent les juges du plus haut tribunal au pays aux procureurs des provinces qui sont intervenus dans cette cause, le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba, pour réclamer davantage de flexibilité.