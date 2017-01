De passage à Sherbrooke, Trudeau se fait questionner sur Lac-Mégantic

SHERBROOKE - De passage à Sherbrooke, mardi soir, le premier ministre Justin Trudeau s'est fait questionner sur les oléoducs, les réfugiés, mais aussi sur la voie de contournement à Lac-Mégantic, un projet cher à la municipalité qui a perdu 47 de ses résidants dans une catastrophe ferroviaire en 2013.

Le premier ministre du Canada participait à une assemblée publique au manège militaire, où se sont entassés plusieurs centaines de citoyens.

M. Trudeau a été interpellé coup sur coup sur la nécessité de construire une voie de contournement au centre-ville de Lac-Mégantic.

Il s'est engagé à «accélérer autant que possible» l'établissement de cette voie de contournement, ajoutant qu'il avait conscience que la population était toujours fortement ébranlée par la tragédie.

Justin Trudeau doit d'ailleurs rencontrer le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier, mercredi matin.

Le premier ministre a été accueilli par une vingtaine de manifestants, qui contestaient notamment les projets d'oléoducs et la vente de véhicules blindés à l'Arabie saoudite.

Les contestataires avaient également placé un char d'assaut sur lequel trônait une photo du premier ministre.

M. Trudeau était accompagné de la députée de la circonscription voisine de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau qui est aussi ministre du Développement international.

Au Québec, plusieurs dossiers chauds touchant le gouvernement fédéral sont en suspens, incluant le projet d'oléoduc Énergie-Est, l'affaire Raïf Badawi, dont la famille est d'ailleurs réfugiée à Sherbrooke, et l'aide financière à l'entreprise Bombardier.

Le premier ministre poursuit sa tournée pancanadienne.

Il était de passage dans les Maritimes, lundi, et plus tôt dans la journée, mardi. Il a participé à plusieurs assemblées publiques, en plus de visiter des commerces locaux.

Dans une région où la carte électorale est colorée entièrement de rouge, les citoyens ont questionné ardemment le premier ministre sur l'environnement, la santé et les ratés du système de paye Phénix.