De 5 à 10 ans pour changer la culture du SPVM?

Le reportage de Julie-Christine Gagnon

Chargement du lecteur ...

MONTRÉAL - Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, estime qu'il faudra de cinq à dix ans pour changer la culture interne au sein du corps policier.

M. Pichet a présenté, vendredi, un plan comportant près d'une quarantaine de mesures dont l'objectif général est de «rassurer et d'améliorer le lien de confiance des citoyens à l'égard du SPVM».



L'une des grandes orientations vise à décloisonner les services de gendarmerie et d'enquête, dont les rivalités ont été largement documentées dans les médias récemment, notamment en prévoyant que les gestionnaires oeuvrent alternativement dans les deux secteurs au cours de leur carrière.



Dans le même ordre d'idées, le plan d'action prévoit centraliser à nouveau la haute direction des quatre régions de la métropole et du Service des enquêtes spécialisées afin de contrer ce que le chef Pichet qualifie de «compétition malsaine entre les parties devenues les rois de leur royaumes.»



Du côté de la Division des affaires internes, outre le transfert des enquêtes visant des policiers à une équipe de policiers de l'extérieur, une révision complète de la gestion, des procédures, du processus d'embauche et suivi est proposée, de même qu'une révision du code de discipline.



Dans le secteur névralgique des enquêtes, le SPVM mettra en place une supervision directe des enquêtes et instaurera des mesures pour contrer les cas de parjure des employés du service et de fabrication de preuve. De plus, toute interception de communications d'avocats, notaires, juges, élus ou journalistes devra être rapportée au directeur du SPVM.



Le directeur entend de plus instaurer des mesures pour identifier les comportements à risque du personnel et un soutien adéquat. La direction veut également se donner la capacité d'enquêter sur son personnel occupant des postes sensibles à tous les cinq ans et à tous les dix ans pour les autres et réviser les postes sensibles aux deux ans.



Un autre aspect important touche les sources d'information et leur contrôle; on songe ainsi à revoir les critères d'admissibilité des informateurs et à limiter la durée où l'on peut utiliser un informateur.



Dans le cadre de cette réorganisation, le SPVM est présentement à la recherche d'une firme externe possédant une expertise en matière d'éthique afin de le soutenir dans sa démarche.



Le directeur Pichet, en présentant son plan d'action, a reconnu que la confiance du public a été ébranlée par les récentes révélations touchant les tiraillements internes, les allégations d'actes criminels de certains policiers et d'autre événements. Il ajoute que les changements qu'il propose, dont plusieurs sont déjà amorcés, rencontrent de la résistance parfois forte à l'interne, mais il s'est dit confiant de pouvoir redresser le navire.