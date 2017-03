Davantage d'immigrants? La majorité des Québécois défavorable

Le résumé de Denis Couture

Chargement du lecteur ...

(Cogeco Nouvelles) - Une majorité de Québécois est défavorable à l'idée d'accueillir davantage d'immigrants au Canada.

Un sondage SOM Cogeco-Nouvelles révèle aussi ce matin qu'une bonne part de la population est en faveur d'un resserrement de la surveillance aux frontières.

Surveillance aux frontières

Les trois quarts des Québécois estiment que les frontières devraient être plus surveillées.

Un peu plus de la moitié des gens estiment qu'on ne devrait pas accueillir davantage d'immigrants à la suite des mesures mises en place par Donald Trump aux États-Unis. Celui-ci inquiète d'ailleurs près de 80% des répondants.

On remarque également que les Québécois demeurent fort indécis actuellement sur plusieurs questions d'immigration.

Les répondants sont, par exemple, partagés sur la question de Montréal ville sanctuaire pour les sans-papiers, mais plus les répondants sont jeunes et scolarisés, plus ils sont en faveur.

Autres résultats

À la question: Êtes-vous d'accord pour que Montréal soit considérée ville sanctuaire pour les sans-papiers? : 41% NON, 36% OUI, 23% INDÉCIS

Doit-on accueillir davantage d'immigrants au Canada à la suite des mesures anti-immigration du président Trump? : 55% NON, 36% OUI, 9% INDÉCIS

Doit-on resserrer la surveillance aux frontières pour empêcher l'arrivée d'immigrants illégaux? : 75% OUI, 19% NON, 6% INDÉCIS