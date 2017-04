Colombie: au moins 112 morts dans une coulée de boue

(Cogeco Nouvelles) - Au moins 112 personnes sont mortes tandis que 200 autres sont portées disparues après une coulée de boue qui a frappé la ville de Mocoa, dans le sud de la Colombie, dans la nuit de vendredi à samedi.

On rapporte par ailleurs 180 blessés.

La coulée de boue est due à de fortes pluies qui ont entraîné la crue de trois fleuves et des inondations.



Face à l'ampleur du drame, le président Juan Manuel Santos s'est immédiatement rendu sur les lieux, accompagné notamment des ministres de la Défense, de la Santé et de l'Environnement.



Les eaux ont emporté plusieurs habitations, véhicules, arbres, et au moins deux ponts.



L'armée colombienne participe aux secours des victimes dans Mocoa, une ville de 40 000 habitants, qui est privée d'eau et d'électricité depuis la coulée.

(Avec l'AFP)