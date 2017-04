Cinq morts après un affaisement de corniche en Colombie-Britannique

LIONS BAY, C.-B. - Cinq corps ont été retrouvés dimanche sur le site d'une avalanche dans les montagnes du nord de Vancouver.

Martin Colwell, un responsable des recherches dans le village de Lions Bay, a annoncé que les cinq victimes faisaient partie de randonneurs portés disparus depuis samedi après-midi.



Le cinquième corps a été découvert dimanche après-midi, plusieurs heures après que les quatre premières victimes eurent été retrouvées, a indiqué M. Colwell.



Il semble que le groupe marchait sur une corniche de la montagne lorsqu'elle s'est affaissée, les faisant glisser au bas du côté de la montagne.



Les cinq personnes marchaient avec un autre individu sur le mont Harvey, samedi, et ce dernier les a perdues de vue.



L'homme s'est rendu au sommet et lorsqu'il n'y a pas trouvé ses compagnons, il a alerté la police.



Il y a certaines côtes abruptes près du sommet de la montagne, et s'y approcher trop avec les conditions hivernales actuelles peut s'avérer dangereux, selon M. Colwell. Les randonneurs ne savaient peut-être pas qu'ils s'avançaient en terrain dangereux, a-t-il souligné.



« L'affaire avec ces routes enneigées, c'est qu'il est difficile de voir où est le bord et ils ne l'ont probablement pas reconnu en étant par-dessus », a-t-il expliqué.



La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a relaté que six randonneurs avaient gravi le sommet au nord-est du village de Lions Bay. L'un d'entre eux a perdu les autres et lorsqu'il est arrivé au sommet, il n'a pas vu de traces de ses camarades.



Une équipe de secours a immédiatement été déployée sur les lieux samedi et les équipes de Squamish et de la partie nord de Vancouver ont fourni 19 bénévoles et deux hélicoptères.



L'identité des victimes ne sera pas dévoilée avant que les membres de la famille en soient informés.



Avalanche Canada estime que le niveau de danger dans les montagnes de la côte sud de Vancouver demeure modéré à la limite des arbres, mais considérable au niveau alpin.