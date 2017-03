Charest a caressé la poitrine d'une athlète pour l'humilier

SAINT-JÉROME, Qc - L'une des témoins au procès pour agression sexuelle de l'ex-entraîneur de ski Bertrand Charest a raconté lundi comment elle avait vu l'accusé caresser la poitrine d'une coéquipière pour l'humilier au cours d'un séjour à l'étranger.

La femme a dit avoir vu Bertrand Charest au-dessus d'une des skieuses de l'équipe dans un lit de l'appartement que les athlètes partageaient en Europe durant la saison de ski de 1994-1995.

L'ex-entraîneur aurait cloué la jeune fille au lit, jouant avec la poitrine de celle-ci et disant aux autres personnes qui se trouvaient dans la pièce que ses seins n'étaient pas assez fermes.

La témoin a raconté que tout le monde s'était mis à rire sans réaliser ce qui était en train de se produire, alors que la victime alléguée demandait à Bertrand Charest d'arrêter.

Bertrand Charest fait face à 57 chefs d'accusation, notamment pour agression sexuelle et abus de confiance à l'endroit de 12 victimes alléguées qui étaient âgées de 12 à 19 ans au moment des faits reprochés.

La jeune femme qui s'est confiée à la cour lundi a dit avoir fait partie de l'équipe féminine junior Alpin Canada durant deux ans, à partir de la saison 1993-1994, alors qu'elle était âgée de 15 ans.

L'accusé, aujourd'hui âgé de 51 ans, ne l'a pas agressée sexuellement, a-t-elle soutenu, ajoutant toutefois que ce dernier lui attribuait des surnoms dégradants, de même qu'il l'aurait fait pour d'autres skieuses.

La témoin, qui affirme avoir quitté l'équipe à l'âge de 16 ans pour se concentrer sur ses études, a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise, à l'époque, en présence de Bertrand Charest.

Une vidéo et des propos dégradants

Après la première partie de ce témoignage, la Couronne a présenté un enregistrement vidéo filmé principalement par Bertrand Charest durant le séjour de deux mois de l'équipe sportive en Europe durant la saison de ski 1994-1995.

La vidéo a été fournie à la cour par la témoin.

La plupart des images ont été captées entre janvier et février 1995. On peut notamment y apercevoir l'appartement qui était occupé par les skieuses, alors que l'ex-entraîneur avait filmé les chambres et la jeune fille dont il aurait touché les seins afin de l'humilier.

Dans la séquence vidéo, la jeune fille en question refuse de regarder directement la caméra.

Le procès s'est entamé le 2 mars et devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois.