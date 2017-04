Cas de cruauté animale à Coaticook

(98,5 FM) - Un chien d'une maigreur extrême a été retrouvé en pleine forêt à Coaticook, en Estrie, dimanche matin.

Nelson, un chien de race cane corso, pesait seulement 36 livres alors que ce type de chien devrait normalement atteindre 100 livres.

Il souffre de vilaines blessures aux gencives et devra réapprendre à manger.

Le chien, âgé d'un an et demi, a été mis sous soluté et transféré dans une famille d'accueil.

L'enquête a été confiée à la Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie. Le propriétaire pourrait être accusé au criminel.

Entretemps, une campagne de sociofinancement a été mise sur pied pour couvrir les dépenses des soins nécessaires au chien. Vers 15h15, 1460$ avaient été amassés sur un objectif de 2000$.