Carte électorale: la grogne persiste à Montréal et en Mauricie

MONTRÉAL - Les changements proposés à la carte électorale du Québec continuent de susciter la grogne dans les régions touchées, qui ont bien l'intention de se battre pour que leurs circonscriptions survivent même si leur temps est compté.

Quelques centaines de personnes ont participé à un rassemblement, dimanche, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, à Montréal, une circonscription qui est vouée à disparaître si les modifications de la Commission de la représentation électorale du Québec (CRÉ) sont adoptées telles quelles sont présentées dans son deuxième rapport, déposé plus tôt cette semaine.

Manon Massé, la députée de Québec solidaire qui représente Sainte-Marie-Saint-Jacques, estime que sa circonscription située dans le Centre-Sud se retrouvera «noyée» dans celles de l'Ouest de l'île, qui ont des réalités très différentes.

Le Quebec Community Groups Network, une coalition de groupes anglophones, a aussi demandé à Québec de renoncer à supprimer la circonscription de Westmount-Saint Louis pour des raisons similaires.

Le député libéral Pierre Giguère, qui représente Saint-Maurice, en Mauricie, une autre circonscription qui pourrait être éliminée, s'est lui aussi opposé aux changements. Il s'est engagé à acheminer à l'Assemblée nationale les résolutions adoptées dans les municipalités de sa région qui dénoncent les modifications, mais pour des raisons bien différentes que dans la métropole.

M. Giguère et les élus municipaux critiquent notamment les nouvelles délimitations élaborées par la CRÉ. «Le nouveau territoire qui est proposé, ça me prendrait huit heures pour me rendre à l'autre bout en auto», a-t-il illustré en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.