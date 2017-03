C'est parti aux États-Unis, en région aussi ici

(Cogeco Nouvelles) - Une puissante tempête de neige a commencé à s'abattre sur le nord-est des États-Unis.

Plus de 5 mille vols sont annulés selon le site web FlightAware, des écoles fermées et de nombreuses villes et états ont publié des avis demandant aux gens d'éviter les routes.

Des avertissements de blizzard sont en vigueur dans les états de Pennsylvanie, New Jersey, New York, Connecticut, Rhodes Island, Massachusetts, New Hampshire et le Maine.

Les prévisions font état d'un à deux pieds de neige dans le secteur de la ville de New York avec de forts vents.

Les plus fortes précipitations sont attendues dans la matinée jusqu'à cet après-midi, à raison de 2 à 4 pouces par heure.

Ici

À Montréal, la neige est attendue vers l'heure du midi. La métropole pourrait recevoir 25 cm.

La tempête se dirigera ensuite vers Québec et l'est de la province plus tard en journée. Plusieurs dizaines de cm pourraient tomber dans certains secteurs.