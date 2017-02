«C'est à eux de régler leurs problèmes, s'ils considèrent que c'est le cas» -Mulroney sur Trump

(98,5 FM) - La réponse du Canada face à la menace protectionniste américaine doit être un rappel de la longue amitié entre les deux pays, selon l'ancien premier ministre canadien, Brian Mulroney.

En entrevue avec Paul Arcand ce matin au 98,5 FM, monsieur Mulroney a affirmé que le premier ministre Justin Trudeau avait, selon lui, bien amorcé cette approche.

À l'antenne, il a évoqué les premières décisions du président américain, Donald Trump, disant que les mécontents auraient rapidement l'occasion de démontrer leur désaccord.

«He is what he is. Il se comporte comme président comme lui il juge à propos. Est-ce que tout le monde est d’accord avec ça, je présume que non, a dit M. Mulroney, avec un sourire dans la voix. Dans moins de deux ans, c’est les élections du Congrès… Les Américains porteront un jugement de valeur sur leur président dans ces élections-là et encore plus deux ans après dans l’élection présidentielle. C’est à eux de régler leurs problèmes, si on considère que c’est le cas.»

Répliques ou menaces à éviter

Brian Mulroney a souligné que durant ses années au pouvoir, il avait constaté qu'avec un géant tel que les États-Unis, répliques et menaces étaient à éviter.

Lors d'un discours devant le Conseil canadien pour les Amériques, l'ancien premier ministre a dit ne pas croire qu'Ottawa donnerait le Mexique en pâture lors des négociations pour réviser l'accord commercial.

C'est aussi l'assurance qu'à donnée hier la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, affirmant que les trois partenaires de l'ALÉNA travailleront ensemble lorsque commenceront les négociations avec les États-Unis.

Elle répondait à ceux qui s'inquiétaient de voir le Mexique être écarté des discussions.

Mme Freeland a souligné l'importance des relations tripartites entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.









M. Mulroney est l'un des architectes de l'ALÉNA, entré en vigueur en 1994.