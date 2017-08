Bouchère menacée : «On m'a souhaité d'avoir des cancers en phase terminale»

(98,5 FM) - Une bouchère de Montréal a reçu des menaces de militants contre la cruauté animale après avoir diffusé une vidéo sur les techniques de préparation d'un porc en crapaudine.

Voulant faire connaître la technique du porc en crapaudine aux Québécois puisque c’est une technique peu connue ici, Dominique Rioux, bouchère et cuisinière, a publié une vidéo sur sa page Facebook où on la voit exécuter la technique.

«Ça consiste à briser la colonne vertébrale sans abîmer la peau ni la viande pour pouvoir l’écarteler un peu comme les poulets à la Portugaise. C’est une façon de cuire le cochon qui n’est pas fréquente ici, donc, c’est pour ça qu’on a décidé de faire une vidéo pour guider les gens qui voudraient en faire un.»

Lorsque sa vidéo a fait le tour des médias sociaux, en plus de recevoir des commentaires très positifs de personnes aimant la cuisine, elle a reçu une pluie de commentaires haineux et des menaces.

«C’est arrivé en tsunami, en gros groupe. Et depuis ce temps-là, ça ne fait que s’amplifier. Ce matin, on a reçu des menaces de lancer des cocktails Molotov à l’endroit où je travaille. On a menacé ma famille, on m’a souhaité d’avoir des cancers en phase terminale. On a contacté mes employeurs pour leur dire que j’étais psychopathe.

Selon la bouchère, ces messages haineux proviennent d’extrémistes à travers le monde qui prônent la protection des animaux. Elle compte porter plainte à la police.