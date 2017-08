Bloc opératoires sous-utilisés au Québec

(Cogeco Nouvelles) - Alors que des milliers de patients attendent des mois avant d'être opérés, la grande majorité des blocs opératoires des hôpitaux du Québec étaient sous-utilisés l'an dernier.

Selon des données compilées par le Journal de Montréal, si plusieurs centres hospitaliers visent une utilisation du bloc opératoire de 85 %, la majorité n'y parvient pas.

Sur une soixantaine d'hôpitaux comptabilisés, seulement 13 ont atteint ce seuil, dont l'Hôpital général de Montréal qui est le seul à atteindre 100 %.

Pendant ce temps, plus de 13 000 patients attendent depuis plus de six mois pour être opérés et depuis mai 2016, le gouvernement a payé plus de 9 millions de dollars pour plus de 11 000 chirurgies en cliniques privées.