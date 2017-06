Bernard Drainville animera l'émission du midi au 98,5

(Cogeco Nouvelles) - Cogeco Média annonce l'arrivée de Bernard Drainville à la barre de l'émission du midi sur les ondes du 98,5fm.

Bernard Drainville que l’on connait comme journaliste, animateur de télévision et ex-homme politique québécois traitera des grands dossiers locaux, nationaux et internationaux et proposera des échanges quotidiens avec les auditeurs.

«Déjà collaborateur à l’émission de Paul Arcand, l’arrivée de Bernard Drainville s’inscrit parfaitement dans la stratégie à long terme du 98,5 de renouveler le contenu offert à son auditoire», expliquait Michel Lorrain, Vice-président programmation et information.

La nouvelle formule verra le jour dès le 14 août.

Le FM93 où Bernard Drainville co-animait l’émission du midi avec Éric Duhaime annoncera son remplaçant dans les prochains jours.