Bernard Adamus annule sa tournée automnale

(98,5 FM) - L'auteur-compositeur et interprète Bernard Adamus a annoncé mercredi sur sa page Facebook qu'il annulait sa tournée de spectacles prévue cet automne.

La tournée intitulée En threesome, svp! comprenait une trentaine de représentations à travers la province.

« Chers ami(e)s venons-en au fait: j'ai pris la décision d'annuler mes 30 quelques spectacles de l'automne. Ce ne fut pas facile, mais disons nécessaire. Je vous aime tous, tant que vous êtes (sauf les vrais criss de fatigants): fans, amis, gens sur la route, barmans, barmaids, waiter, waitress, festivaliers, diffuseurs et j'en passe.

« Il est grand temps pour moi et ma santé de me retirer un peu et d'aller voir ailleurs si j'y suis pas. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur et que vous serez compréhensives et compréhensifs à mon égard. »

Avant de prendre cette pause à durée indéterminée, Adamus montera sur scène quelques fois d'ici la fin du mois d'août.