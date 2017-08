Bénévole d'une polyvalente accusé d'agression sexuelle: des employés inquiets

(98,5 FM) - Éric Desbiens, un bénévole de la polyvalente de Sainte-Thérèse, subit présentement son procès pour une affaire d'agression sexuelle.

L'homme est accusé d'avoir agressé une jeune femme qui gardait ses enfants. Il y avait une deuxième victime dans cette affaire, mais elle est décédée plus tôt cette année et les accusations ont par conséquent été abandonnées.

Le procès s’est ouvert il y a deux semaines et après quatre jours d’audience, des employés de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) ont manifesté leur inquiétude.

Surtout qu'Éric Desbiens a reçu un prix à la fin de l’année scolaire pour souligner son «apport bénévole exceptionnel» au volet alternatif de la polyvalente.

La commission scolaire a-t-elle échappé le dossier?

Comment a-t-on pu laisser un parent accusé d’agression sexuelle depuis 2014 s’impliquer dans une école secondaire au point d’être récompensé?

Les représentants de la commission scolaire se défendent en affirmant ne pas avoir été mis au courant pour le procès en cours. Ils savaient toutefois qu'Éric Desbiens avait été accusé en 2014 et qu'ils avaient été informés qu'un article dans lequel la police cherchait d'autres victimes potentielles de celui qui était très actif comme bénévole dans sa communauté était paru dans le journal local.

Ils savent également qu’il a subi un autre procès en 2016 pour agression sexuelle sur une adolescente de 13 ans et qu’il a été reconnu non coupable.

La commission scolaire dit lui avoir demandé de remplir un formulaire d'antécédents judiciaires, mais qu'il a refusé de le faire et que les vérifications d'antécédents sont systématiques pour les employés et pour tous les bénévoles qui sont susceptibles de se retrouver seuls avec les enfants.

Sa conjointe a pourtant confirmé au 98,5 FM qu'il faisait aussi des sorties avec les jeunes.

Les représentants de la commission scolaire sont d’avis qu’Éric Desbiens aurait dû mentionner de son gré qu’il avait une cause pendante pour agression sexuelle.

Ils ont confirmé réfléchir à la possibilité de soumettre tous les bénévoles, sans exception, à la vérification d’antécédents.

«On va être plus vigilants à la rentrée, a reconnu un porte-parole de la CSSMI. On va s’assurer qu’il n’y ait pas de contacts avec les élèves et on va suivre les médias pour voir s’il est coupable. La sécurité des élèves, c’est notre priorité.»

Le procès se poursuit et les plaidoiries auront lieu plus tard cet automne.

Avec les informations de Monic Néron

Pour joindre notre journaliste en toute confidentialité



monic.neron@985fm.ca | 514-787-7809