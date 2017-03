Avertissement de pluie verglaçante pour plusieurs régions

MONTRÉAL - Plusieurs régions du Québec sont touchées par un avertissement de pluie verglaçante, dimanche soir.

Deux à dix millimètres de verglas pourraient s'abattre au Québec d'ici lundi soir, selon Environnement Canada, en raison du front chaud d'un système météorologique provenant du Midwest américain.



L'avertissement concerne notamment Montréal, la Montérégie, Québec, la Beauce, la Mauricie, l'Estrie et Gatineau.



Le verglas devrait commencer à tomber dans le sud du Québec dimanche pendant la soirée et la nuit. Lundi matin, la zone de pluie verglaçante devrait être rendue dans la région de Québec.



L'organisme fédéral incite les automobilistes à la prudence, puisque les routes et les trottoirs deviendront glacés et glissants.