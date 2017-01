Attentat de Québec: la SQ a arrêté deux individus et confirme un seul suspect

QUÉBEC - La Sûreté du Québec (SQ) précise lundi midi qu'un seul des deux individus arrêtés dimanche soir pour une attaque terroriste sur une mosquée de Québec, qui a fait six morts et plusieurs blessés, est considéré comme un suspect.

Suite à l'enquête, le second individu arrêté est considéré comme un témoin, indique la SQ.

La force policière provinciale n'a pas fourni les noms des deux personnes arrêtées, et ne confirme aucune autre information. Il pourrait ainsi y avoir d'autres personnes impliquées dans cet attentat.

Plus tôt, les deux personnes arrêtées avaient été identifiées comme étant Alexandre Bissonnette et Mohamed El Khadir. Le palais de justice de Québec avait confirmé qu'ils devaient comparaître lundi après-midi.

La police a arrêté un suspect à la mosquée et l'autre près du pont de l'Île d'Orléans, juste à l'extérieur de la ville.

Lundi matin, la police était toujours présente autour de la mosquée située dans l'arrondissement Sainte-Foy de la ville de Québec.

Les plus grands blessés de cet attentat terroriste, soit cinq personnes, ont été transportés à l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus: trois reposaient dans un état jugé très critique, et deux dans un état critique, selon un récent bilan effectué par les responsables des hôpitaux de Québec, lundi midi.

Les trois personnes les plus gravement blessées ont subi des chirurgies au cours de la nuit pour des blessures dont la nature n'a pas été précisée.

Deux autres blessés avaient été soignés pour un arrêt cardio-respiratoire au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, mais sont décédés, portant le total des personnes ayant perdu la vie à six.

Douze autres personnes, qui ont été blessées plus légèrement, ont été soignées à l'hôpital Saint-François d'Assise.Une autre personne a reçu des soins pour un choc nerveux au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL).

Un centre d'assistance et de soutien aux victimes et aux proches a été mis en place à l'Hôpital Jeffrey Hale de Québec.La porte-parole du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), Geneviève Dupuis, avait assuré plus tôt lundi matin que les proches de tous les blessés ont été informés des événements.

La porte-parole a ajouté que peu après la fusillade, plusieurs travailleurs hospitaliers ont offert leurs services pour aider le personnel en place. Deux spécialistes en soins d'urgence, des chirurgiens, des infirmières et des membres du personnel des unités de soins sont donc venus travailler en pleine nuit.

Les trois personnes les plus gravement blessées ont subi des chirurgies au cours de la nuit pour des blessures dont la nature n'a pas été précisée.

Deux autres blessés avaient été soignés pour un arrêt cardio-respiratoire au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, mais sont décédés, portant le total des personnes ayant perdu la vie à six.

Douze autres personnes, qui ont été blessées plus légèrement, ont été soignées à l'hôpital Saint-François d'Assise.

Une autre personne a reçu des soins pour un choc nerveux au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL).

Un centre d'assistance et de soutien aux victimes et aux proches a été mis en place à l'Hôpital Jeffrey Hale de Québec.

La porte-parole du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), Geneviève Dupuis, avait assuré plus tôt lundi matin que les proches de tous les blessés ont été informés des événements.

La porte-parole a ajouté que peu après la fusillade, plusieurs travailleurs hospitaliers ont offert leurs services pour aider le personnel en place. Deux spécialistes en soins d'urgence, des chirurgiens, des infirmières et des membres du personnel des unités de soins sont donc venus travailler en pleine nuit.

Perquisitions en cours

Des perquisitions sont toujours en cours pour faire la lumière sur cet attentat et des mesures sont mises en place aujourd'hui pour sécuriser les lieux de culte musulman dans la province.

Six personnes ont perdu la vie lors de l'attentat, trois blessés sont dans un état critique, deux sont stable et 14 ont reçu leur congé de l'hôpital.

Détails à suivre