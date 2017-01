Attaque terroriste dans une mosquée de Québec; plusieurs morts, deux arrestations (vidéo)

Le reportage de Jonathan Bernard de Cogeco Nouvelles à Québec

QUÉBEC - Une fusillade au Centre culturel islamique de Québec a fait plusieurs victimes, dont des morts, a confirmé le Service de police de Québec, dimanche.

La police n'a pu préciser le nombre de victimes. Le porte-parole du SPVQ, Étienne Doillon, a rapporté, au cours d'un bref point de presse, que les policiers avaient reçu un premier appel vers 19 h 55, dimanche soir, faisant état que des coups de feu avaient été entendus à la mosquée de Québec.

Les chaînes de télévision faisaient état de 5 morts et d'une dizaine de blessés.

M. Doillon a aussi annoncé l'arrestation de deux suspects mais il a toutefois refusé de donner plus de précisions à ce sujet.

En fin de soirée, plusieurs survivants attendaient à l'intérieur d'un amphithéâtre situé tout près des lieux. Plusieurs personnes qui connaissaient des gens qui se retrouvaient à l'intérieur de la mosquée au moment des événements tentaient de venir aux informations. Des barrières de sécurité empêchaient les journalistes de s'en approcher.

Le policier a indiqué qu'une vaste opération policière impliquant plusieurs unités était en cours. Les enquêteurs sont déjà sur les lieux.

La police dit n'écarter aucune hypothèse pour le moment.

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a annoncé que «la structure de gestion policière contre le terrorisme a été déployée».

Vers 22 h 45, le SPVQ a indiqué sur son compte Twitter que «la situation est sous contrôle, les lieux sont sécurisés et les occupants ont été évacués». Il a aussi mentionné qu'il travaillait «en étroite collaboration depuis le début des événements avec nos confrères de la GRC et de la Sûreté du Québec».

Un porte-parole d'Urgence-Santé, Martin Bérubé, a indiqué que les autorités lui ont ordonné de ne rien dire sur la situation car «toute l'information doit passer par la police».

Le président du Centre culturel islamique, Mohammed Yangui, visiblement éploré, a indiqué aux nombreux journalistes qui l'entouraient que la tuerie était survenue lors de la prière du soir, un événement qui attire entre 60 et 100 personnes, le dimanche, a-t-il ajouté.

Le Centre a remercié, sur sa page Facebook, la population pour «les centaines de messages de compassion venant de partout».

La mosquée située sur le chemin Sainte-Foy avait fait l'objet de menaces par le passé. En juin dernier, une tête de porc emballée dans un paquet avait été déposée à l’entrée de l'édifice. Trois semaines plus tard, une lettre islamophobe intitulée «Qu'est-ce qui est le plus grave: une tête de porc ou un génocide» a été distribuée dans les environs.

Un fidèle de la mosquée qui a refusé de s'identifier se demandait s'il devait commencer à s'inquiéter pour lui et sa famille. «Si on n'est plus désiré ici», a-t-il soupiré.

Le Service de police de la Ville de Montréal a indiqué de son côté qu'elle accordait une attention plus particulière à certains endroits, mais il n'a pas rappelé des effectifs supplémentaires.

