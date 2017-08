Attaque terroriste à Barcelone: au moins une dizaine de morts

(Cogeco Nouvelles) - Un véhicule a foncé dans une foule réunie sur La Rambla, emblématique et très fréquentée avenue de Barcelone, jeudi après-midi.

Plusieurs sources espagnoles font état d'un bilan provisoire d'une dizaine de morts.

Ramblas, Barcelona

A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C