Arrivée en masse de migrants au Canada : le Stade olympique servira de refuge

PRIMEUR - Le Stade olympique de Montréal servira de lieu d'hébergement pour quelques centaines de réfugiés qui arrivent en grande quantité à la frontière canadienne, plus précisément dans le sud du Québec.

Le 98,5 FM a appris qu’au moins 300 personnes y sont accueillies aujourd'hui et ce jusqu'en septembre, puisque les autres centres d’hébergement disponibles, dont des YMCA, débordent de migrants depuis quelques semaines. Dans le Stade olympique, on a déjà installé des lits et autres nécessités.

Le flux de migrants qui traversent la frontière américano-canadienne de manière illégale, particulièrement dans le secteur de Saint-Bernard-de-Lacolle, s’accroit de jour en jour. Entre janvier et juin, on a répertorié 3350 personnes qui se sont présentées à la frontière canadiennes.

Parmi ces migrants, on dénombre plusieurs Haïtiens. Leur arrivée soudaine serait grandement associée à une récente annonce du gouvernement américain qui stipulait qu’il mettait un terme au programme de résident temporaire haïtien.

«À partir de janvier 2018, près de 58 000 Haïtiens feront face à l’expulsion des États-Unis, a expliqué sur nos ondes l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield. Craignant une expulsion vers leur pays d’origine, ces personnes se tournent vers le Canada.»

Des rangées de lits ont été installées au Stade olympique pour accueillir les migrants. Photo: Cogeco Média

Un toît pour les migrants

Dans la foulée de ce flux migratoire illégal, le Stade olympique servira donc de refuge temporaire.

La Croix-Rouge a notamment mandaté six bénévoles afin d’aider le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), qui s’occupe de l’accueil et des besoins essentiels des migrants.

Ce dernier est sous la responsabilité du ministère de la Santé.

Sur cette pancarte, on informe les migrants des divers règlements à respecter à leur arrivée au Stade olympique. Photo: Cogeco Média

Des douaniers débordés

Le président du syndicat des douanes et de l'immigration, Jean-Pierre Fortin, a indiqué en entrevue, mercredi matin, qu’il est inquiet de la surcharge de travail imposée à ses membres à la frontière canadienne.

Il a affirmé que 500 migrants se sont présentés à Saint-Bernard-de-Lacolle, seulement mardi.

«Débordés n’est pas le bon mot, a lancé M. Fortin. Ça devient pratiquement hors contrôle. Nos gens [les douaniers] sont extrêmement fatigués. Depuis novembre, je décris dans les médias cette situation problématique...

«On avait le temps d’engager de l’effectif supplémentaire, mais là, on se fait prendre les culottes à terre, a-t-il poursuivi. Nos agents ont besoin d’aide. Le traitement des migrants nécessite énormément de temps et de ressources.»

Un poste temporaire spécifique aux migrants a été installé cette semaine, à Saint-Bernard-de-Lacolle. Celui-ci comprend notamment des tentes, des chaises et des toilettes.

«Un pic» plus important

Du côté du CIUSSS, il semble que les responsables soient habitués à ce genre de situation. La présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Francine Dupuis, a souligné que Montréal est touché par des «pics» de la sorte depuis des années.

«Ça fait 30 ans qu'on gère ce programme. Il y a toujours des pics. Traditionnellement, on fait affaire avec le YMCA qui a de très nombreux lits, près de 600. Normalement, c'est suffisant pour absorber les fluctuations [migratoires]. Pour la situation actuelle, ce n'est pas suffisant. Nous avons d'autres sites d'hébergement, dont le Stade olympique. Les gens y resteront que de façon temporaire, à savoir quelques semaines le temps qu'on leur trouve un logement permanent. Donc, on a conclu des ententes avec cet endroit [entre autres].

«On a des services cliniques, infirmiers et médicaux. On a aussi des travailleurs sociaux qui les prennent en charge. Leur niveau de stress et de maladie est très variable. S'ils proviennent de la guerre en Syrie, [le stress] est au top. S'ils arrivent des États-Unis, c'est moins pire, en général. On fait une évaluation immédiate de leurs besoins. [...] Il y a un mouvement assez massif d'arrivants, en ce moment. En juin, le PRAIDA (Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile) a eu 448 demandes. En juillet, on a eu 1174 nouvelles demandes.»

Mme Dupuis a spécifié que ce flux de migrants sera directement influencé par l'application ou non de la nouvelle politique américaine dans le cadre des demandeurs d'asile haïtiens. Cette poltique n'a pas encore été appliquée dans les faits.

Notons que certains de ces demandeurs d'asile ne sont pas acceptés par le gouvernement canadien. Les autres doivent s'intégrer progressivement dans le pays. D'autres ne demandent pas le support de PRAIDA ou d'autres services gouvernementaux canadiens.

Pour le moment, les responsables du CIUSSS comptent héberger 300 personnes au Stade olympique. L'endroit pourrait accueillir jusqu'à 450 migrants, selon Francine Dupuis.

»»» Veuillez écouter les entrevues accordées par les trois différents intervenants en cliquant sur les extraits sonores ci-haut.