Alerte à la bombe au poste frontalier de Lacolle

(Cogeco Nouvelles) - Une alerte à la bombe force la fermeture temporaire du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle.

L'Agence des services frontaliers du Canada a confirmé qu'une alerte à la bombe avait été déclenchée à la suite d'un appel téléphonique reçu vers 9 heures, vendredi matin.

«Par mesures préventives, tous les bâtiments des douanes ont été évacués. Toutes les voies sont également fermées à la circulation, tant pour entrer que pour sortir du Canada», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin.

On ne sait toutefois pas combien de temps dureront l'intervention et la fermeture du poste frontalier. De nombreux membres de la GRC, de la Sûreté du Québec et des pompiers se trouvent sur place.



Les personnes qui désirent traverser la frontière sont invitées à passer par le poste d'Hemmingford ou par le poste de la route 221, à Lacolle.

