Affaire Bertrand Charest: «On savait qu'il était dangereux» - Germain Barrette

(98,5 FM) - C'est lundi que débute le procès de Bertrand Charest, l'ex-entraîneur de l'équipe féminine nationale junior de ski alpin, accusé d'avoir agressé sexuellement 12 athlètes mineures dans les années 1990.

Bertrand Charest fait face à 57 chefs d’accusation pour des faits alléguées qui seraient survenus entre 1996 et 1998. Un interdit de publication empêche l’identification des victimes qui étaient mineures au moment des incidents.

Les accusations envers Bertrand Charest ont été déposées qu’en 2015, soit près de vingt ans après les faits allégués.

Comment Canada Alpin, l’organisme qui gère le ski de compétition au pays, a pu embaucher Bertrand Charest à l’époque? Une enquête de La Presse révèle que l’organisme était au courant du comportement de l’homme à l’endroit des jeunes athlètes, comme en a fait foi Germain Barrette, qui était déjà au sein de l’équipe nationale à cette époque.

En entrevue avec Mathieu Beaumont, M. Barrette jette un peu de lumière sur la venue de Bertrand Charest au sein de l’équipe nationale il y a une vingtaine d’années.

« On savait que c’était une personne qui aurait fait n’importe quoi pour occuper un poste au sein de l’équipe canadienne. Il aurait été jusqu’à vendre sa mère. On savait très bien qu’il parlait en mal des autres entraîneurs. On savait qu’il était dangereux. On avait averti la direction de ne pas l’engager. Mais la direction a fait la sourde oreille. »

Relativement au comportement de M. Charest envers les jeunes athlètes, Germain Barette admet que « l’on en entendait parler.

« Dans mon cas, je pensais qu’il s’agissait d’une relation comme Nancy Greene, qui sortait avec son entraîneur, et qui sont maintenant mariés ensemble. Et ils sont toujours ensemble... Par la suite, on a entendu parler qu’il n’y avait pas qu’une fille dans le dossier, mais qu’il y avait plusieurs filles. Ce sont des choses qui ne se font pas.

« Je n’étais pas le seul entraîneur qui avait dénoncé ça. Il y avait d’autres entraîneurs qui avaient vu la même chose et il ne s’est rien passé. »

