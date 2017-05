Accident de Times Square: le suspect est accusé de meurtre

NEW YORK - L'homme qui aurait foncé dans la foule de Times Square au volant de sa voiture, jeudi à New York, fait maintenant l'objet d'une accusation de meurtre et de 20 accusations de tentative de meurtre.

Richard Rojas, un ancien militaire de 26 ans, a été accusé jeudi soir.

Il a été arrêté après avoir parcouru au moins trois coins de rue avec sa voiture, renversant près d'une trentaine de personnes avant de finalement s'immobiliser contre des barricades de sécurité. Une touriste de 18 ans originaire du Michigan a été tuée; sa soeur de 13 ans compte parmi les 22 blessés, dont quatre qui se trouvent dans un état critique.

Rojas est un ancien membre de la marine américaine. Il aurait été remercié en raison de problèmes de discipline.

Après l'accident, il est sorti de sa voiture en courant, en criant et en sautant sur place. Il a été maîtrisé par des policiers et des passants. Deux membres des forces de l'ordre ont confié que Rojas a dit aux policiers qu'il "entendait des voix" et qu'il s'attendait à mourir.

Des tests plus poussés sont effectués pour déterminer s'il était sous l'influence d'une substance quelconque au moment de la tragédie.

Le suspect a déjà été arrêté au moins deux fois dans le passé _ en 2008 et en 2015 _ pour conduite avec les facultés affaiblies, a ajouté la police. Il a aussi eu plusieurs autres démêlés avec la justice.

Avec The Associated Press