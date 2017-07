50 ans plus tard, pas de « Vive le Québec libre! » au balcon de l'hôtel de ville

MONTRÉAL - Les Montréalais n'entendront pas «Vive le Québec libre!» sur le balcon de l'hôtel de ville de Montréal, le jour du 50e anniversaire du célèbre discours du général Charles de Gaulle, le 24 juillet prochain, mais ils l'entendront dans la rue, devant l'hôtel de ville.

Le maire Denis Coderre n'a pas voulu accéder à la demande de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), qui voulait recréer la scène avec le comédien Denis Trudel.



Le refus du maire Coderre, qui explique sa décision en invoquant le caractère neutre et apolitique de l'hôtel de ville, déçoit la SSJB, mais cela ne l'empêchera pas d'aller de l'avant avec la commémoration.



Le «Vive le Québec libre!» prononcé par le président français avait provoqué une onde de choc qui avait rapidement fait le tour du monde.



Son discours avait déclenché la pire crise de l'histoire des relations franco-canadiennes et plusieurs historiens estiment qu'il a été une des influences derrière la montée du mouvement souverainiste.



En conférence de presse, mercredi matin sur la Place Charles-de Gaulle, au Parc Lafontaine à Montréal, les organisateurs de l'événement ont déploré l'attitude de l'administration Coderre, sans laisser cette controverse assombrir l'annonce de leur programme de commémoration.



À défaut d'accès au balcon, l'événement commémoratif se déroulera sur la rue Notre-Dame devant l'hôtel de ville, le 24 juillet à 19h00.



Quelques personnalités assistaient au dévoilement du programme, dont l'ex-premier ministre Bernard Landry, l'ex-ministre Rémi Trudel, le politicologue Denis Monière et le comédien Denis Trudel.



Outre l'événement du 24 juillet, la SSJB tient une exposition dans ses locaux de la rue Sherbrooke ainsi que des conférences et colloques.



D'autres commémorations, organisées celles-là par le Mouvement national des Québécois, se tiendront dans les différentes municipalités en région où s'était arrêté le général de Gaulle lors de son trajet le long du Chemin du Roy (la route 138 entre Montréal et Québec) les 23 et 24 juillet 1967.