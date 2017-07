10 ans après Cédrika: les enlèvements d'enfants demeurent un crime rare

MONTRÉAL - Ce lundi marque tristement, jour pour jour, les 10 années qui se sont écoulées depuis la disparition de Cédrika Provencher à Trois-Rivières. Si les cas d'enlèvements d'enfants par des étrangers comme celui de la petite Cédrika le 31 juillet 2007 font les manchettes à répétition et occupent beaucoup d'espace médiatique, ces crimes sont malgré tout assez rares, selon de récentes données de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le cas de Cédrika n'a pas connu de dénouement heureux. Des ossements appartenant à la fillette ont été retrouvés dans un boisé par des chasseurs en décembre 2015, sans que personne ne soit encore arrêté dans cette affaire.

Mais aussi horribles que soient les disparitions d'enfants pour les parents, ils sont, heureusement, retrouvés dans la majorité des cas. Et généralement, assez rapidement: 59 pour cent des signalements d'enfants et de jeunes disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et en moins d'une semaine dans 92 pour des cas, a noté la GRC pour l'année 2016.

Au Québec, 31 bambins de 4 ans et moins ont été portés disparus en 2015, 33 en 2016 et sept en 2017 jusqu'à maintenant, selon les plus récents chiffres de la GRC. Tous les dossiers ont été fermés, ce qui signifie qu'ils ont été retrouvés vivants ou morts, sauf huit.

Dans ces données, la GRC ne fait pas distinction entre les enlèvements d'enfants par des parents ou par des étrangers, ou ceux qui se sont, par exemple, égarés en forêt ou qui font une fugue. Dans la grande majorité des cas, les kidnappeurs sont les parents, avise la force policière fédérale.

En ce qui concerne les enfants de 5 à 13 ans, ils sont plus nombreux à avoir été rapportés manquants: 545 ont été portés disparus au Québec en 2015, 428 en 2016 et 268 jusqu'à maintenant en 2017.